Подрядчика обвиняют в хищении 2,3 млн рублей бюджетных средств

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Стройтехсервис» о хищении 2,3 млн рублей бюджетных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

— По версии следствия, в ноябре 2018 года руководитель общества заключил государственный контракт на валку деревьев и расчистку территории под последующее строительство многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в Новосибирске, — говорится в сообщении. — Выполняя условия контракта, обвиняемый представил в государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» фиктивные документы о якобы выполненных работах и использованных материалах при строительстве временной дороги для проезда спецтехники к объекту.

Впоследствии на расчетный счет организации были перечислены бюджетные денежные средства в размере 2,3 млн. рублей, которыми директор распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска.