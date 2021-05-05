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«Ростелеком. Лицей» в Сибири: больше курсов и больше абонентов

  • 05/05/2021, 11:17
Школьники Сибири к концу учебного года стали более активно пользоваться образовательной платформой «Ростелеком. Лицей».

За первый квартал 2021 года число абонентов сервиса в сибирских регионах выросло на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Больше всего пользователей портала теперь в Новосибирской области, на втором месте — Алтайский край, на третьем — Кемеровская область. При этом самый активный прирост за три месяца отмечен в Омской области и Красноярском крае: здесь количество «лицеистов» увеличилось на 29 и 28 процентов соответственно.

Цифровой образовательный сервис «Лицей» от «Ростелекома» — это онлайн-помощник в учебе. В сервисе доступны видеоуроки по школьной программе с 1 по 11 класс, включая эксклюзивные курсы преподавателей ведущих образовательных учреждений России. На платформе школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться со сложным домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Весной этого года в сервисе появились новые обучающие курсы по физике, химии и науке о данных. Авторские уроки по физике помогут ученикам 7–11 классов разобраться в теории через решение практических задач. Курс по химии включает азы школьной программы и будет интересен даже тем, кто еще не изучает этот предмет. Модуль, посвященный цифровым технологиям, позволит ученикам лучше понять современную диджитал-среду.

«Курс о данных разработан специалистами “Ростелекома” не случайно, потому что будущее — за умными технологиями. Прослушав лекции, школьники будут лучше разбираться в устройстве цифрового мира. Они поймут, как использовать большие данные, познакомятся с искусственным интеллектом и узнают о машинном обучении», — уточнил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Занятия на платформе проходят в привычном онлайн-формате, так что для начала урока необходим только доступ в интернет. Здесь нет звонков и замечаний за опоздание: время для учебы можно выбирать самостоятельно и учиться только тогда, когда удобно. Подробнее о сервисе «Лицей» можно узнать на сайте и по телефону 8 800 350 03 35.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : технологии телеком Ростелеком онлайн-образование


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