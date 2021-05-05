Выгодные условия по ипотеке: первоначальный взнос 10% в Банке Акцепт!

Банк Акцепт предлагает оформить ипотеку на вторичном рынке с первоначальном взносом от 10%!

Условия:

оформление ипотеки на вторичное жилье для приобретения квартиры/апартаментов/комнаты

Первоначальный взнос от 10%*

ставка от 7,8% годовых

сумма до 6 млн. руб. (для Московского региона до 15 млн. руб.)

срок до 25 лет

Также напоминаем, что до 1 июля 2021 года Банк Акцепт предлагает ипотеку на новостройки по госпрограмме с льготной ставкой от 5,85% годовых!

Основные условия:

приобретение квартир в новостройках;

сумма – до 6 млн. руб. (для Московского региона до 12 млн. руб.);

срок – до 25 лет;

первоначальный взнос от 20%;

ставка сохраняется на весь срок кредитования.

Подать заявку на ипотеку можно онлайн либо обратиться в один из офисов банка.

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

мкрн Горский, 60

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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