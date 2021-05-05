Торговля и обрабатывающие производства обеспечили половину налоговых поступлений в регионе

По итогам 1 квартала 2021 года поступления налогов и сборов увеличились на 21% (на 10,2 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за январь-март налоговыми органами региона мобилизовано в консолидированный бюджет Российской Федерации 58,7 млрд руб.

Из них самое существенное увеличение поступлений отмечено в федеральный бюджет (всего поступило 20 млрд руб.). В консолидированный бюджет Новосибирской области перечислено 38,7 млрд руб. В том числе в областной бюджет поступило 31,7 млрд руб., в бюджеты муниципальных образований объем поступлений увеличился на 8,6% (за январь-март – 6,9 млрд руб.)

К бюджетообразующим отраслям также относятся «строительство» (4,3 млрд руб.), «деятельность финансовая и страховая» (4,3 млрд руб.), «деятельность профессиональная, научная и техническая» (4 млрд руб.), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (2,9 млрд руб.), «деятельность в области информации и связи» (2,8 млрд руб.), «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» (2,5 млрд руб.).