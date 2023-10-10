Иди сюда: всероссийский День ходьбы отметят в Новосибирске

В Новосибирске отметят Всероссийский День ходьбы, который пройдет 14 октября. Праздник состоится уже 8 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Новосибирской области.

— Праздник День ходьбы — отличный повод включиться в движение, пригласить друзей и семью, провести время на свежем воздухе, – отмечается в сообщении.

Местом проведения назван Заельцовский парк.

На мероприятии гостей ожидают интерактивные площадки и прохождение «олимпийской мили» — 2023 метра.

Начало праздника в 14.00.

Всероссийский день ходьбы проводится в первые выходные октября, начиная с 2015 года. Целью мероприятия является популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска Локоть пригласил горожан на субботник 14 октября.