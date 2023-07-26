«Ростелеком» обеспечил жителей села Кыштовка высокоскоростным интернетом

«Ростелеком» модернизировал свои сети, заменив медь на ультрасовременное оптоволокно.

Теперь абоненты получат стабильное интернет-соединение: смогут легко скачивать любые программы и фильмы, дистанционно обращаться в госучреждения и записываться на прием к врачу, пользоваться видеосервисом Wink, образовательной платформой для школьников «Лицей», решениями «Умный дом» и «Облачное видеонаблюдение».

«Мы подключаем пользователей по технологии «оптика в дом», которая предполагает заведение кабеля непосредственно в жилье и обеспечивает многофункциональный широкополосный доступ в Сеть. Пользователи смогут подключать к Wi-Fi сразу несколько домашних устройств: смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры», — отметил заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала «Ростелекома» Виталий Лапицкий.

Подключение к услугам «Ростелекома» в Кыштовке осуществляется бесплатно как для действующих, так и для новых абонентов. Заявки принимаются по телефонам: 8 913 755 13 35, 8 913 653 96 04.

Кроме Кыштовки к концу года современная связь от «Ростелекома» появится еще в четырех населенных пунктах Новосибирской области: деревнях Верхний Чик и Малый Чик Ордынского района, райцентрах Усть-Тарка и Венгерово, а также в селе Новый Тартас Венгеровского района.