Краснодарский край стал одним из регионов-лидеров по числу лучших студенческих стартапов

Всего на конкурс было отправлено более четырех тыс. заявок, сообщают «Краснодарские известия». Из них отобрали 1,2 тыс. проектов, которые получили гранты. Участники из Краснодарского края подали 47 заявок. В результате 31 студенческий стартап вышел в финал и получил грант.

Так, например, среди победителей оказался проект Елены Бутмерчук из КубГТУ. Она является автором «Информационного сервиса по прогнозированию биржевых котировок на основе нейросетевого анализа новостных данных». Суть в том, что система анализизирует новости и выдает прогноз пользователю о стоимости акций на фондовом рынке.

В свою очередь, Джандиер Габараев из КубГАУ подготовил проект альтернативного применения органических отходов в качестве компонентов для биоудобрений.

После получения гранта все победители зарегистрируют малые инновационные предприятия, в рамках которых начнут воплощать свои проекты в жизнь, уточнили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, что в десятке лидеров и Новосибирская область. Среди победителей отмечены более 30 новосибирских студентов. Екатерина Колодезева из НГТУ представила свой обучающий маркетплейс онлайн-продуктов, Виктор Зайцев из НГУ – углеводно-аминокислотную кормовую добавку, Роман Ефремов из НГУ – программное обеспечение для мониторинга стен подземных сооружений на основе поверхностных волн, Алексей Евсеев из НГУ – мобильное приложение для молодежи, Артур Галушкин из НГУ – маркетплейс для маленьких путешествий и многие другие.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске студенты создали операционный стол для мобильных госпиталей.