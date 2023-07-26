В Новосибирске дверь автобуса №14 упала на голову женщине

Инцидент случился на улице Фадеева, на остановке «Магазин Маяк». В автобуса №14 у двери вылетел один из шарниров в следствии чего, дверь упала на женщину. Об этом сообщает группа «АСТ-54» во ВКонтакте.

Женщина получила травму. Медики, оперативно прибывшие на место, оказали помощь пострадавшей.

Напомним, что не так давно произошло возгорание троллейбуса №8, прямо во время движения на улице Восход. Огонь был оперативно потушен пожарными.

Ранее редакция сообщала о том, что хозяйке погибшего пса-поводыря выплатят компенсацию.