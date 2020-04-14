«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack

К участию приглашаются специалисты разных профессий, обладающих компетенциями в цифровых и информационных технологиях, продуктовом менеджменте, аналитике, управлении проектами.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте онлайн-хакатона до 30 апреля, само мероприятие состоится 3–5 мая. Стратегические партнеры VirusHack — ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Командам онлайн-хакатона предлагается сконцентрироваться на поиске цифровых решений по пяти глобальным тематическим трекам:

«В четырех стенах» — как правильно организовать удаленную работу, поддерживать физическую форму и психологический баланс, развивать «навыки будущего», поддержать сервисы для волонтеров и социально слабозащищенных категорий граждан и другие; Новая экономика — бизнес-процессы вне и без офиса, электронная коммерция и логистика, HR на «удаленке», дистанционный профессионал, сквозные цифровые технологии для повышения эффективности бизнеса (интернет вещей, 5G, искусственный интеллект и так далее) и другие; Здоровье — телемедицина и дистанционное взаимодействие врачей и пациентов, мониторинг здоровья и упреждение заболеваний с использованием носимых устройств и технологий искусственного интеллекта, электронные больничные и рецепты, потенциал 3D-печати для медицинских изделий и другие; Онлайн-образование — сервисы для мотивации и вовлеченности учеников (включая VR/AR), развитие цифровых компетенций, адаптация работы учителей, включая спортивное образование, сервисы для преподавателей по новым инструментам (peer to peer) и другие; Городская среда — умный дом и умный город, цифровизация ЖКХ, умные сервисы для безопасности, новые коммуникации с горожанами и другие;

Общий призовой фонд хакатона составляет 2 500 000 рублей. Победителям также будет предоставлена возможность реализовать свой проект в крупнейших компаниях страны.

Фото предоставлено пресс-службой компании