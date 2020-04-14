В Новосибирской области за сутки нет новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба на 10 утра 14 апреля в Новосибирской области по-прежнему 46 инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе не выявлено новых случаев заражения COVID-19, сообщили в оперштабе.

Отмечается, что в детской больнице №3 находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 13 апреля госпитализировано 118 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. У 36 человек из них диагноз подтверждён. Напомним, 10 пациентов раннее были выписаны по выздоровлению. Еще у двух пациентов результаты контрольных тестов отрицательные, сегодня их выпишут. Таким образом, общее количество выздоровевших в регионе – 12 человек.

Фото с сайта оперативного штаба