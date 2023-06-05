Рекламодателям

«Ростелеком» подарил любителям балета подписки на онлайн-кинотеатр Wink

  • 05/06/2023, 14:47
Акция была организована совместно с НОВАТом.

«Ростелеком» подарил любителям балета подписки на онлайн-кинотеатр Wink«Ростелеком» подарил сертификаты на онлайн-кинотеатр Wink победителям розыгрыша, посвященного премьере сериала «Балет» (16+), (линейка «Wink Originals»). Акция была организована совместно с НОВАТом.

«Сериал “Балет” —  это первый собственный оригинальный кинопродукт «Ростелекома», и для нас важно, что в нем приняли участие артисты НОВАТа», — прокомментировал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Центральная фигура сериала – советская прима-балерина, а ныне известный хореограф. Одна из сюжетных линий —  ее взаимоотношения с худруком театра: в прошлом они были парой.

Ведущий солист НОВАТа Артём Пугачёв сыграл главного героя в молодости. Также в сериале снялся артист кордебалета Диего Эрнесто Кальдерон Армьен. В рамках акции подписчики Телеграм-канала НОВАТА смогли не только принять участие в розыгрыше, но и увидеть эксклюзивные интервью новосибирских артистов.

«Для меня это был невероятный опыт, и я благодарен продюсерам, и особенно режиссёру Евгению Сангаджиеву. Уверен, что зритель по достоинству оценит эту картину, повествующую о свободе, любви и силе духа творческого человека, а балет станет её главным украшением!», — рассказал артист НОВАТа и исполнитель одной из ролей в сериале Артем Пугачев.

Розыгрыш прошел в телеграм-канале «НОВАТ опера | балет» и собрал за неделю проведения около 3,5 тысяч просмотров в соцсетях. Троих победителей определили случайным образом.

Реклама. Рекламодатель ПАО «Ростелеком»

Фото предоставлено рекламодателем

4CQwVszH9pUhpfGGKXQ

358
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком кино Wink


Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили привлечь таксистов к борьбе с украинскими дронами
2/06/23 10:45
«Страну надо переводить на военное положение» — заявил Евгений Пригожин во время пресс-конференции в Новосибирске
1/06/23 13:06
В школу искусств Мариуполя прибыли музыкальные инструменты из Новосибирска
29/05/23 18:25

Актуальный разговор

Евгений Бугланов, директор по маркетингу ООО «Белое дерево»

Евгений Бугланов: Выход на рынок Дубая у нас занял больше года

Некоторые вкусы продукции новосибирской компании жители Объединенных Арабских Эмиратов пока не понимают.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

МТС снова стала одной из крупнейших экосистем в России

05/06/2023, 17:26

Пять новосибирских проектов стали победителями федеральной премии Urban Awards

05/06/2023, 17:07

Избирком принял документы на проведение референдума по сохранению выборов мэра Новосибирска

05/06/2023, 16:54

В Новосибирске открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

05/06/2023, 16:43
Популярное

Стало известно, будет ли индексация пенсий этим летом

05/06/2023, 16:04

Новосибирские таможенники задержали письмо с ЛСД

05/06/2023, 14:48

В реке Бердь утонула 10-летняя девочка

05/06/2023, 14:44

Новости компаний

Банк «Левобережный»: зачисляем деньги от продаж каждые 2 часа по эквайрингу

05/06/2023, 16:56

50 оттенков спорта: Wink представляет документальное трэвел-шоу «О, спорт! Ты жив?»

05/06/2023, 10:23

Сбер поздравил сибиряков с Днем защиты детей

02/06/2023, 15:57

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска