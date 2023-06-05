В реке Бердь утонула 10-летняя девочка

В реке Бердь 3 июня утонула 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области. На пляже реки Бердь в городе Бердске отдыхала семья, мать и ребенок. В какой-то момент 10-летняя девочка во время купания скрылась под водой и утонула. По данному факту следственным отделом по городу Бердск СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Напомним, что по словам Юрия Карпова, начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области, с начало года в области на воде погибло порядка 12 человек (3 — в зимний период). За май погибло 9 человек, из них четверо — в конце мая. В прошлом году, с начала года и до пляжного сезона, погибло 10 человек, а в мае — 8.

В 2023 году в Новосибирской области утонули 5 несовершеннолетних.

СК по Новосибирску напоминает, что несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде.

Взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей и о том, что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – залог безопасности вашего ребенка.

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