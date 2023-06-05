Новосибирские таможенники задержали письмо с ЛСД

Новосибирские таможенники выявили и пресекли ввоз международного почтового отправления с наркотическим средством ЛСД из Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Новосибирец хотел забрать письмо с маркой, содержащей ЛСД, но был задержан.

— Международное почтовое отправление было направлено на экспертизу, подтвердившую, что на марку нанесено наркотическое средство, запрещенное к пересылке, — говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент возбуждено уголовное дело о незаконном перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.

Напомним, что на трассе Екатеринбург — Тюмень полицейские задержали 70-летнюю бабушку, которая перевозила наркотики внутри карасей в багажнике своего автомобиля, сообщила пресс-служба МВД РФ по Тюменской области.

В ходе досмотра машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили картонную коробку, в которой находились полиэтиленовые пакеты с рыбой. Внутри карасей лежал 41 цилиндрический сверток с наркотиками общей массой 800 граммов.

Впоследствии выяснилось, что пенсионерка уже имела судимость.

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