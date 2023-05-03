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«Ростелеком» поддержал конкурс «Учитель года» в Новосибирске

  • 03/05/2023, 17:43
В Новосибирске «Ростелеком» поддержал региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года».

Ростелеком, конкурс «Учитель года» в Новосибирске, лицей, Николай Зенин, Андрей ТравниковНа церемонии награждения лауреатам вручили сертификаты на бесплатное использование образовательного онлайн-сервиса компании «Лицей».

В этом году региональный этап проходил с 24 по 28 апреля, участие в нем приняли 39 учителей, признанных лучшими в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.

«Новосибирское педагогическое сообщество очень сплоченное, семейное, с открытыми, особыми взаимоотношениями. Благодаря этим традициям система образования Новосибирской области не только стремится к той цели, которую мы перед собой поставили – стать лучшей в стране, но и помогает создавать хороших учителей», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

«Конкурс “Учитель года” — значимое событие не только для педагогической среды, но и для страны в целом. От их профессионализма во многом зависит будущее российского общества, и мы рады оказать поддержку участникам из Новосибирской области. Уверен, что на нашей платформе “Лицей” они найдут полезный в работе образовательный контент», – отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

По традиции глава региона Андрей Травников назвал имя абсолютного победителя. Им стала Алина Мальцева – учитель китайского языка новосибирской школы № 207, которая теперь представит Новосибирскую область на федеральном этапе в Москве.

«Сама судьба выбрала мне эту профессию. Моя работа — это любовь, черпаешь силы и вдохновение в искренней детской благодарности. Благодаря конкурсу ты растешь профессионально, знакомишься с сообществом, выходишь за рамки своего образовательного учреждения и понимаешь, чем живет город, чем живут люди – инициативные и талантливые, с которыми ты встречаешься на площадках конкурса», — рассказывает о своем призвании Алина Мальцева.

Напомним, онлайн-сервис «Ростелеком Лицей» содержит свыше 8 тысяч заданий и почти 6 тысяч видеоуроков по всей школьной программе. Платформа одобрена научно-методическим советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Минпросвещения России.

Реклама. Рекламодатель ПАО «Ростелеком»

Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Ростелеком Николай Зенин лицей конкурс «Учитель года» в Новосибирске Андрей Травников


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