Доля малоимущих россиян упала до рекордного минимума

В соответствии со свежими данными статслужбы, в истекшем году за чертой бедности пребывали 14,3 млн россиян, или 9,8% населения. Это на один млн человек, или 0,7 п.п., ниже первоначальной оценки ведомства, опубликованной в марте нынешнего года, передает РБК.

Издание отмечает, что с 1992 года число малоимущих в стране ни разу не опускалось ниже 10% населения. При этом, по сравнению с 2021 годом, их доля сократилась на 1,7 млн человек, или на 1,2 п.п.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ожидается, что к 2030 году уровень бедности в стране станет ниже и составит 6,5% населения.

В Росстате уточнили, что лидирующие позиции по доле малоимущего населения занимают Ингушетия (в республике уровень бедности вырос за год на 1,2 п.п., до 30,5% граждан), Тува (+0,6 п.п. за 2022 год, до 28,8%), Хакасия (+0,2 п.п., до 18,1%) и Адыгея (+0,1 п.п., до 11,6%).

Однако в большинстве регионов в прошлом году было зафиксировано снижение доли жителей, которые находятся за границей бедности. Максимальное их сокращение произошло в Еврейской автономной области (-2,1 п.п., до 20,3%), Республике Алтай (-2 п.п., до 20,4%), а также Кабардино-Балкарии (-1,7 п.п., до 16,4%). Также в их число попала и Новосибирская область (-1,6 п.п., до 11,3%).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области в первом квартале выдано более 2,4 тысяч автокредитов.