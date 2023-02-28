В Новосибирской области восстанавливают сеть геодезических пунктов

В целях сохранения геодезических пунктов в Новосибирской области проводятся работы по их восстановлению. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Новосибирской области.

В 2022 году региональным Росреестром рассмотрено пять технических проектов:

технический проект по переносу пункта государственной геодезической сети с одновременным созданием пункта более высокого класса;

четыре технических проекта по восстановлению пунктов полигонометрии в городе Новосибирске, утраченных при реконструкции дорог.

Также отмечается, что АО «Производственное объединение «Инженерная геодезия» уже восстановило 308 геодезических пунктов.

— В процессе восстановления пунктов специалистами Общества осуществлялась проверка состояния ранее созданных геодезических сетей, выявлялись разрушенные и утраченные геодезических пункты, определялось состояние сохранившихся пунктов и их пригодность для выполнения спутниковых наблюдений. В результате были выполнены все необходимые работы по восстановлению внешнего оформления пунктов, в том числе установлены опознавательные столбы с охранными табличками, восстановлена окопка, — отметила Юлия Чухвачёва, генеральный директор АО «Производственное объединение «Инженерная геодезия».

В Росреестре напомнили, что геодезические пункты используются при выполнении геодезических, картографических, кадастровых работ, а также при строительстве зданий, сооружений, наблюдении за их состоянием и высотными деформациями. В последние годы, в условиях увеличения количества строительных, ремонтных работ, зачастую геодезические пункты повреждаются, а иногда полностью уничтожаются — срезаются металлические пирамиды; пункты, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения — распахиваются, а в городской черте — скрываются дорожным полотном.

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