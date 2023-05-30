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«Ростелеком» получил благодарность за профилактику телефонного мошенничества

  • 30/05/2023, 12:16
В Сибири «Ростелеком» награжден благодарностью полиции за помощь в профилактике мошенничества в отношении пенсионеров с использованием телефонной связи.

«Ростелеком» получил благодарность за профилактику телефонного мошенничестваОператор организовал автоинформирование и предостерег пожилых абонентов.

«Выражаю признательность компании «Ростелеком» за эффективное сотрудничество в решении оперативно-служебных задач по противодействию преступности и обеспечению общественной безопасности», — отметил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков.

«Мы считаем своим долгом содействовать правоохранительным органам в профилактике преступлений, особенно, если речь идет о защите наших абонентов. В рамках акции мы предупредили более 170 тысяч пожилых людей о возможных звонках мошенников и рассказали, как нужно действовать в таких ситуациях», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

В начале года полиция зафиксировала рост фактов мошенничества в отношении пенсионеров с применением стационарной телефонной связи. Преступники звонили пожилым людям и сообщали, что кто-то из близких попал в беду, например, в автомобильную аварию, при этом убеждали, что необходим денежный перевод для возмещения причиненного ущерба. Информационная кампания была проведена в нескольких регионах Сибири. В Новосибирской области оператор предупредил более 100 тысяч абонентов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком мошенничество


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