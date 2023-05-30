Экспертное жюри Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» определит лучших из лучших в 18-ом сезоне проекта

Традиционно в числе экспертов лидеры общественного мнения, профессионалы медиаиндустрии, руководители компаний-партнеров проекта, представители органов власти регионов Сибири в сфере информационной политики. Конкурс получил заслуженное признание в медиасообществе во многом благодаря высокому профессионализму, активной и плодотворной работе экспертной группы «Сибирь.ПРО».

Система дистанционного голосования и принцип отбора конкурсных работ, который предусматривает не только прием заявок, но и собственный поиск журналистских материалов рабочей группой Оргкомитета конкурса, позволяют из года в год открывать новые таланты, находить авторов, по-настоящему достойных высокого признания и наград. В этом году жюри конкурса вновь предстоит определить мастеров слова, авторов лучших статей и репортажей, посвященных примерам истинного патриотизма, сплочения российского народа на основе глубинного чувства справедливости и беззаветной преданности Родине, а также актуальным задачам государственного управления.

На протяжении многих лет неоценимым является сотрудничество проекта с сенатором Российской Федерации Александром Карелиным и председателем Общественной палаты Новосибирской области, председателем Правления Новосибирской региональной общественной организации «Российское общество «Знание» Галиной Гридневой, президентом Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» Татьяной Алексеевой и председателем Совета Кемеровской региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» Ириной Рондик, постоянным членом жюри «Сибирь.ПРО» с 2006 года Алексеем Севостьяновым – начальником Департамента информационной политики Администрации Томской области, а также журналистом, доктором философских наук, профессором кафедры теории и практики журналистики Алтайского государственного университета, лауреатом Международной Невской премии за исследования в области журналистики и массовых коммуникаций Валентиной Мансуровой.

Работу в проекте продолжают кавалер ордена Мужества; первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации; Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников и директор Сибирского института управления – филиала РАНХиГС Олег Фёдоров.

Впервые в восемнадцатом сезоне «Сибирь.ПРО» в экспертную группу войдут председатель Общественной палаты Красноярского края Наталья Грушевская и помощник командующего Сибирским округом Росгвардии по взаимодействию со средствами массовой информации – начальник пресс-службы, полковник Дмитрий Болдырев.

Среди членов жюри также партнёры проекта – вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачёв, вице-президент – директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин, начальник департамента по связям с общественностью ПАО «Россети Сибирь» Анастасия Распопина, директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина, заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Пётр Пинтусов, заместитель руководителя пресс-службы по работе со СМИ ООО «УК «ЭЛСИ» Наталья Винокурова и начальник службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Максим Колбасов. Кроме того, в состав жюри главного журналистского соревнования Сибири вошел директор волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск» Роман Станиславов.

Своё мнение о работах конкурсантов выскажут представители средств массовой информации: руководитель Сибирского регионального информационного центра «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь») Динара Хисматулина, директор бюро АО «РИС Интерфакс» в Новосибирской области Павел Шагиахметов, руководитель ГТРК «Иртыш» Елена Моренис. Свой вклад в определение победителей «Сибирь.ПРО» внесут главный редактор газеты «Томские новости», председатель Томского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Вера Долженкова, главный редактор информационного портала «Черногорский рабочий», неоднократный лауреат конкурса «Сибирь.ПРО» Валентина Корзунова, заместитель директора по связям с общественностью ГПНТБ СО РАН Антон Веселов, директор Новосибирского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Галина Попова и проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям Национального исследовательского Томского государственного университета Юлия Эмер.

Примут активное участие в оценке конкурсных материалов представители органов власти сибирских регионов: заместитель руководителя Управления Минкультуры России по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Валентина Старокожева, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу Игорь Зиненко, заместитель руководителя Аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, пресс-секретарь Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Михаил Максимов и начальник департамента информационной политики Администрации Правительства Кузбасса Екатерина Дубкова.

Напомним, что в новом сезоне проекта главной темой станет «ЗаПРОс на справедливость». В текущем году в конкурсе «Сибирь.ПРО» представлены такие номинации, как «ПРО Родину», «ЭкономикаПРО», «Наука и образование», «Демографическая ПРОгрессия», «Здоровье», «АгроПро», «Свой дом», «Молодая Сибирь», «ПРОфессиональный взгляд», «ПРО спорт», «Герой нашего времени», «Горный ПРОфиль», «ПРО КСО и благотворительность», «Цифровая Сибирь», «Надёжная энергетика», «ПРО туризм», «ПРОфессия железнодорожник». Помимо основных номинаций в проекте учреждены специальная премия «ПРОверенный источник» от информационного партнёра конкурса агентства «Интерфакс» для автора лучшей публикации на экономическую тематику и специальный приз от информагентства ТАСС для победителя номинации «ПРОфессиональный взгляд».

Участие в «Сибирь.ПРО» могут принять журналисты печатных, электронных и интернет-СМИ, а также информационных агентств Сибирского федерального округа. К рассмотрению принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года включительно.