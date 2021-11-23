Рекламодателям

«Ростелеком» построил в Новосибирской области 37 базовых станций по проекту УЦН 2.0

  • 23/11/2021, 10:30
«Ростелеком» в Новосибирской области завершил запланированные на этот год работы по второму этапу федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

Новости компанийБлагодаря этому мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE) и беспроводной интернет стали доступнее для 12,5 тысяч жителей в 37 населенных пунктах региона.

В апреле этого года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства, который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек.

До конца 2021 года базовые станции появятся в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. В Сибири в проект этого года вошли 203 населенных пункта. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для строительства.

«Мы успешно завершили запланированный объем работ и ввели в эксплуатацию все 37 базовых станций в 14 районах области. Для многих жителей региона это стало важным событием: теперь им тоже доступны современные и надежные услуги связи, открывающие доступ к цифровым ресурсам», — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала компании «Ростелеком».

В 2021 году семь базовых станций было построено в Куйбышевском районе Новосибирской области, шесть —  в Чановском, четыре — в Искитимском районах. По три станции заработало в Ордынском, Болотнинском и Убинском районах, по две — в Баганском, Кыштовском и Краснозерском районе. По одному населенному пункту охвачено в Мошковском, Коченевском, Сузунском, Купинском и Татарском районах.

«Стабильной и быстрой связи, развитию скоростного интернета в нашем регионе уделяется самое повышенное внимание. Помимо строительства вышек, идет активная работа по подключению к Сети социально значимых объектов — школ, ФАПов, пожарных частей, домов культуры, библиотек, пунктов полиции. С 2019 года подключено 1 626 объектов. Кроме того, благодаря распределительным оптоволоконным линиям связи, до конца 2021 года доступом к интернету будет обеспечено 2,3 тысячи домохозяйств», — подчеркнул Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании

449

Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Новосибирская область

Теги : цифровизация телеком Сергей Цукарь Ростелеком


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Водителей крупных городов Сибири ждет снижение территориального коэффициента по ОСАГО

18/11/2021, 16:17

Поставки мандаринов в Сибирь выросли в два раза

18/11/2021, 15:27

Таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте томского леса в Китай

17/11/2021, 16:34

Актуальный разговор

Интервью

Лайфхак для МСБ: о важности HR-бренда компании

Все материалы
Лента новостей

Ипотечников не пугает рост процентной ставки

23/11/2021, 16:50

Новосибирские муниципалитеты заинтересовались проектами, связанными с водоемами

23/11/2021, 16:44

Пересмотр условий кредитного договора в связи с пандемией — мина замедленного действия

23/11/2021, 14:54

Банк «Открытие» стал лауреатом премии «Investment Leaders Award 2021»

23/11/2021, 14:27
Популярное

В Новосибирскую область вернутся 20-градусные морозы

23/11/2021, 14:35

Минздрав планирует изменить процедуру проверки водителей на наркотики

23/11/2021, 09:58

С буллингом в учебных заведениях будет разбираться специальная рабочая группа в Госдуме

23/11/2021, 09:36

Финансовый гороскоп на декабрь 2021 года

22/11/2021, 14:51

Адмирал Попов заявил, что «Курск» затонул после столкновения с подлодкой НАТО

22/11/2021, 11:17

Может ли медицинская маска изменить форму носа и ушей

22/11/2021, 10:52

Может ли приготовление диетической пиццы быть доступно для сторонников правильного питания

19/11/2021, 19:39
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Кирилл Наконечный: Для многих не так важно замечать изменения и им способствовать, как их осудить!
22/11/21, 16:22

Новости компаний

Банк «Открытие» стал лауреатом премии «Investment Leaders Award 2021»

23/11/2021, 14:27

Акция «Черная пятница» для бизнеса от Уралсиба – 1000 рублей за открытие счета

23/11/2021, 10:12

ВТБ запустил предодобренные кредиты для участников госзакупок

22/11/2021, 11:41

Вебинар «Точные действия для увеличения прибыли в эпоху нестабильности» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

22/11/2021, 10:41

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости экономики

Больше всего в октябре в Новосибирске подорожал картофель

Общественность все дальше отодвигают от градостроительной политики

Около 70% парковочных сессий на платных парковках Новосибирска не оплачиваются

Новосибирцы расстаются с деньгами охотнее, чем в прошлом году

В Новосибирске увеличили заполняемость культурных и спортивных залов

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Новосибирская область получит 53 млн рублей на доплату неработающим пенсионерам

Пострадавшие от пандемии компании не могут воспользоваться обещанной государством поддержкой

Может ли ваша компания претендовать на получение субсидий?

ЦБ не исключает повышение ключевой ставки

Политика

Новости Новосибирска

Новосибирское реготделение КПРФ обрастает секретарями

Незаконно отслеживалась финансовая деятельность депутата Госдумы

Экс-губернатора Новосибирской области повысили в Совете Федерации

Мэрия Новосибирска опасается ограничения полномочия

Очередной чиновник покинул мэрию Новосибирска

Недвижимость

Новости Новосибирска

Ипотечников не пугает рост процентной ставки

В городе планируют «закрыть» треть проблемных объектов с дольщиками

Мэрия Новосибирска завалила застройщика исками

Рядом с метро «Октябрьская» расцветает новый жилой комплекс класса комфорт

Высокие потолки: преимущества и возможности

Технологии

Новости Новосибирска

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

Телекоммуникации

Новости компаний

Рынок «умного дома» будет расти в среднем на 40% в год и к 2023-му достигнет 17,5 млрд рублей

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Новосибирская область вошла в топ-3 регионов Сибири по интересу к мобильному шопингу

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

новости Новосибирска

В Новосибирске прогнозируют увеличение количества шиномонтажек

Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

Автомобили с пробегом за год подрожали в Новосибирске на 55%

S7 Airlines в октябре перевезла более 1,5 млн пассажиров

Мэрия Новосибирска заключила «автобусный» контракт на 2,5 млрд рублей

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске началась вакцинация иностранных граждан против коронавируса

Лазер против варикоза с максимальной выгодой до конца ноября

Врачи не исключают, что ковид может привести к появлению новых типов диабета

Обратитесь к ЛОРу, или Куда пойти лечиться?

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

Новосибирские муниципалитеты заинтересовались проектами, связанными с водоемами

В городе планируют «закрыть» треть проблемных объектов с дольщиками

Новосибирская область получит 53 млн рублей на доплату неработающим пенсионерам

Второй сезон «Дисциплины»: театр с листа

В Новосибирске началась вакцинация иностранных граждан против коронавируса

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска