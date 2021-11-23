Больше всего в октябре в Новосибирске подорожал картофель

В октябре текущего года в Новосибирской области, как и в абсолютном большинстве других российских регионов, инфляция ускорилась и составила 8,2%., сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. При этом темп прироста цен на услуги замедлился, на непродовольственные товары ускорился незначительно, а основной вклад в рост инфляции внесли цены на продукты.

Одним из лидеров ускорения цен в Новосибирской области, как и по всей стране, в октябре стал картофель. В пресс-службе Сибирского ГУ Банка России уточняют, что цены на него продолжают расти высокими темпами несколько месяцев. По данным Росстата, средняя цена на картофель по итогам октября составила около 36 рублей.

— В этом году стоимость сезонных овощей значительно выше обычного по двум основным причинам. Во-первых, в сельском хозяйстве выросли издержки, так как подорожали удобрения и средства защиты урожая. Вторая причина в том, что в целом по стране снизился урожай корнеплодов из-за неблагоприятных погодных условий. В целом на категорию овощей и фруктов в нашем регионе пришлось больше половины общего ускорения инфляции, — рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

О росте цен на картофель и овощи нового урожая корреспонденту Infopro54 говорили и фермеры в сентябре. По сравнению с прошлым годом оптовая цена продажи капусты на тот момент выросла в 4 (в прошлом году — 5-7 рублей за кг), а овощей — примерно в 2 раза (8-10 рублей за кг). В мелком опте картофель продавался по цене 1000 рублей за трехведерный мешок или около 25 рублей за кг.

Однако, в начале ноября по словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, в регионе действовали цены, зафиксированные на ярмарках: картофель — до 23 руб./кг, морковь и свекла — 18 руб./кг, капуста — до 30 руб./кг. В тоже время чиновник отмечал, что цена на овощи, выращенные на открытом грунте, в том числе предназначенные для «борщевого набора», будет держаться на текущем уровне, но только до тех пор, пока их запасы не закончатся на складах. Затем их будут активно завозить из других регионов и даже стран, что, возможно, изменит их стоимость в сторону увеличения.

Марина Асаралиева также отметила, что среди непродовольственных товаров самый большой вклад в ускорение инфляции внесли цены на легковые автомобили. Региональные автодилеры отмечают, что вырос спрос на машины с пробегом. Как следствие — ускорился рост цен на подержанные иномарки. С другой стороны, сдерживали общую цифру инфляции цены на строительные материалы.

— В этой категории сильнее всего снизился рост цен на древесно-стружечные плиты, причем постепенное замедление статистика фиксирует с июля. До этого с октября прошлого года цены на этот вид строительных материалов постоянно росли. Влиял спрос на внутреннем и мировом рынке, — рассказала Марина Асаралиева.

Отметим, что в магазинах строительных материалов цены на ОСБ–плиты на сегодняшний день снизились в три раза, по сравнению с летом 2021 года. Возможно, это связано с действиями ФАС, которая начала серию проверок обоснованности резкого роста цен на стройматериалы у производителей, а также с завершением строительного сезона.

Что касается темпа роста цен на услуги, то основной вклад в его снижение внес зарубежный туризм. Открывались новые страны для отдыха за пределами страны, что замедлило рост цен на туры.