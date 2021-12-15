Вынесен первый приговор по делу о взятках в ТУАДе

По сообщению пресс-службы Восточного межрегионального СУТ СК России, доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении представителя коммерческих организаций за дачу взятки в особо крупном размере. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ.

— Как установлено следствием и судом, 19 ноября 2020 года осужденный, действуя во исполнение достигнутой ранее договоренности с начальником ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» о даче ему взятки в сумме 5 млн. рублей за покровительство представляемых им коммерческих организаций «Бастион» и «Союздорстрой» и при приемке выполненных ими работ на объектах строительства и реконструкции автодорог Новосибирской области, встретился с посредником, которому передал первую часть взятки в сумме 1 млн. рублей, — говорится в сообщении.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, что уголовное дело в отношении экс-главы ТУАДа Михаила Чуманова было возбуждено в конце декабря 2020 года, экс-заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого — в марте 2021-го. В деле также фигурировал экс-совладельца ООО «Бастион» Самир Асадуллаев. Первые двое подозревались в получении взяток, последний — в даче.