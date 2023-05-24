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«Ростелеком» предоставил виртуальную инфраструктуру ведущему дистрибьютору автозапчастей

  • 24/05/2023, 12:44
«Ростелеком» предоставил облачные услуги одному из крупнейших отечественных дистрибьюторов автозапчастей ROSSKO.

Ростелеком предоставил виртуальную инфраструктуру ведущему дистрибьютору автозапчастейПровайдер развернул для клиента отказоустойчивую инфраструктуру для размещения высоконагруженных сервисов, в частности баз данных SQL, в новосибирском центре обработки данных (ЦОД). В связи с необходимым масштабированием и повышенными требованиями к вычислительным ресурсам помимо публичного облака было собрано также частное решение на базе высокопроизводительных серверов «Ростелекома».

«Мы успешно объединили наш основной ЦОД с новой площадкой от “Ростелекома”. Это позволило нам получить доступ к ресурсам “Ростелеком-ЦОД” под возросшую нагрузку нашего бизнеса. Мы успешно перенесли основной наш высоконагруженный сервис SQL, а также тестовую среду для разработчиков. В будущем мы планируем использовать ресурсы “Ростелеком-ЦОД” для быстрого масштабирования, при необходимости», — отметил начальник отдела поддержки и развития инфраструктуры ROSSKO Серик Адырбаев.

Перенос ИТ-инфраструктуры заказчика на облачную платформу провайдера проходил в несколько этапов — по плану, разработанному ROSSKO совместно с экспертами «Ростелекома». Такой подход позволил сделать процесс миграции незаметным для клиентов.

«Мы помогаем нашим заказчикам произвести миграцию информационных систем на ИТ-ресурсы “Ростелекома”, заменить физический сервер виртуальным, выбрать оптимальную конфигурацию облачных решений. Наша виртуальная платформа отвечает всем требованиям кибербезопасности и предусматривает хранение данных исключительно на российской территории», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

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Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком автозапчасти ROSSKO


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