«Ростелеком» предоставил виртуальную инфраструктуру ведущему дистрибьютору автозапчастей

Провайдер развернул для клиента отказоустойчивую инфраструктуру для размещения высоконагруженных сервисов, в частности баз данных SQL, в новосибирском центре обработки данных (ЦОД). В связи с необходимым масштабированием и повышенными требованиями к вычислительным ресурсам помимо публичного облака было собрано также частное решение на базе высокопроизводительных серверов «Ростелекома».

«Мы успешно объединили наш основной ЦОД с новой площадкой от “Ростелекома”. Это позволило нам получить доступ к ресурсам “Ростелеком-ЦОД” под возросшую нагрузку нашего бизнеса. Мы успешно перенесли основной наш высоконагруженный сервис SQL, а также тестовую среду для разработчиков. В будущем мы планируем использовать ресурсы “Ростелеком-ЦОД” для быстрого масштабирования, при необходимости», — отметил начальник отдела поддержки и развития инфраструктуры ROSSKO Серик Адырбаев.

Перенос ИТ-инфраструктуры заказчика на облачную платформу провайдера проходил в несколько этапов — по плану, разработанному ROSSKO совместно с экспертами «Ростелекома». Такой подход позволил сделать процесс миграции незаметным для клиентов.