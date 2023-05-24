Движение пешеходов в районе ремонта моста через реку Тулу запрещено

Движение пешеходов по четной стороне улицы Сибиряков-Гвардейцев на участке от улицы Немировича-Данченко до площади Сибиряков-Гвардейцев запрещено. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог мэрии города Новосибирска.

Ограничение связано с выполнением работ по ремонту автодорожного моста через реку Тула в районе «Советской Сибири».

— Выражаем свои опасения за людей, которые не используют альтернативный маршрут по тротуару нечетной стороны дороги, — подчеркнул Сергей Эпов, заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что пешеходы игнорируют знаки, запрещающие движение по четной стороне на участке от улицы Немировича-Данченко до площади Сибиряков-Гвардейцев.

Альтернативой является тротуар на противоположной стороне улицы Сибиряков-Гвардейцев. Он доступен через пешеходные переходы в районе улицы Немировича-Данченко и площади Сибиряков-Гвардейцев.

Ранее редакция сообщала о том, что отремонтируют участок дороги до села Новолуговое.