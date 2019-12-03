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Ученые НГТУ НЭТИ и ИНТМАШ разработали «умный» источник питания для самолетов в Арктике

  • 03/12/2019, 13:19
Сейчас новосибирские инженеры работают над подготовкой серийного производства.

Аэродромный источник питания представляет собой шкаф с силовой электроникой под управлением интеллектуальной микропроцессорной системы, сообщили в пресс-службе университета. Его основная задача — обеспечить стабильное трехфазное электропитание самолетам и вертолетам во время их предполетного обслуживания на аэродромах, когда у машины нет возможности получать энергию от бортовых генераторов.

Отмечается, что в сравнении с зарубежными аналогами рыночная стоимость отечественной разработки будет на 30% меньше, при этом качество и надежность, в отличие от некоторых иностранных изделий, будет существенно выше. За счет уникальных технических характеристик и климатической системы внутри преобразователя устройство сможет работать при температуре в –50 градусов С. Поэтому по завершении наладки серийного производства планируются его поставки не только в северные регионы России, но и в Арктику.

Разработка выполнена сотрудниками инжинирингового предприятия «Интеллектуальные машины» — выпускниками НГТУ НЭТИ под научным руководством специалистов кафедры электроники и электротехники университета.

— Сегодня есть острая нехватка аэродромных преобразователей переменного тока отечественного производства. Тендерная разработка висит уже 10 лет, и никто не может ее закрыть. В России производятся источники питания с частотой 400 Гц для аэропортов, но они электромеханические и сегодня не особо популярны в использовании на аэродромах. Заказчики больше предпочитают полупроводниковые источники. Поэтому сейчас на российских аэродромах используют зарубежные преобразователи, а не отечественные. Но хорошие зарубежные аналоги порой не выдерживают наши морозы. Мы же постарались сделать преобразователь таким, чтобы работники российских аэродромов его включили и забыли, — рассказал управляющий инжиниринговой компании ООО «Интеллектуальные машины» Герасим Герасимов.

Инженерам получилось выйти на самый популярный класс мощности — 90 кВА. По словам научного руководителя проекта — старшего преподавателя кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ кандидата технических наук Романа Горбунова, такие изделия востребованы на рынке, но сложны в разработке.

— При частоте 400 Гц и мощности в 90 кВА довольно проблематично обеспечить необходимое качество электроэнергии во всех режимах работы устройства. А ведь требования по качеству являются основными и устанавливаются государственным стандартом на такие системы. Поэтому для решения этой задачи предприятие и обратилось за научной поддержкой НГТУ НЭТИ, — рассказал молодой ученый.

В системе управления умного шкафа предусмотрены 15 видов активных защит от негативного воздействия внешней среды и внутренних неполадок. Например, при перегреве или длительной перегрузке устройство блокируется, а на дисплее высвечивается причина отключения.

Прототип уже прошел основные этапы испытаний и проверок на имитаторах нагрузки. Сейчас новосибирские инженеры работают над подготовкой серийного производства.

Команда разработчиков состоит из одиннадцати инженеров и программистов, среди которых десять выпускников НГТУ НЭТИ. Шесть инженеров окончили кафедру электроники и электротехники факультета радиотехники и электроники университета. Помимо аэродромного источника электропитания 400 Гц они уже создали серию аэродромных выпрямителей, выпрямители для электролиза и гальваники, тиристорные системы возбуждения синхронных двигателей и генераторов, регуляторы напряжения переменного тока и другие устройства.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ

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