Областную Федерацию бокса возглавил Михаил Алоян

Руководителем Федерации бокса Новосибирской области назначен известный новосибирский спортсмен, олимпийский чемпион Михаил Алоян. Об этом он в конце прошлой недели сообщил на своей странице в соцсети.

— Мне предстоит много работы, — пишет Алоян. — Наша главная задача: объединиться, побеждать и быть одной семьёй во благо бокса, во благо России. Задача Федерации состоит в том, чтобы растить не только чемпионов, но и достойных граждан нашего государства. Развитие чувства гражданственности и патриотизма будет одним из приоритетных направлений Федерации бокса Новосибирской области. Ну а в боксерском направлении очень многое нужно сделать.

Михаил Алоян родился в августе 1988 года, в Армянская ССР, российский боксер-профессионал, выступающий во второй наилегчайшей и легчайшей весовых категориях. Заслуженный мастер спорта России (2010), бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира (2011, 2013), обладатель Кубка мира (2008), чемпион Европы (2010), четырёхкратный чемпион России (2009—2011, 2014) в любителях.

В 2020 году Михаил Алоян участвовал в выборах в депутаты горсовета Новосибирска в качестве кандидата-самовыдвиженца на территории избирательного округа №12 в Заельцовском районе.

Напомним, что в кадровых перестановках в области спорта по итогам прошлого года «засветился» футбольный клуб Новосибирск. В конце августа глава Министерства спорта Новосибирской области Сергей Ахапов представил коллективу ФК «Новосибирск» нового руководителя — Андрея Полищука. В середине сентября исполняющим обязанности главного тренера ФК стал Александр Ерохин. По информации Минспорта Новосибирской области, футбольный клуб «Новосибирск» начал чемпионат Второй лиги 2022-2023 годов. В активе команды — 1 победа в 5 матчах. Клуб занимает 9 место в турнирной таблице.

Ранее редакция сообщала о появлении в России нового вида спорта.