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«Ростелеком» провел быстрый и надежный интернет для 9 000 домохозяйств Новосибирской области

  • 20/07/2023, 12:24
«Ростелеком» в 2023 году построил свыше 100 км оптики в Новосибирской области. Теперь стабильный высокоскоростной интернет по технологии GPON «оптика в дом» стал доступен еще 9 000 семей, проживающих в девяти населенных пунктах региона.

«Ростелеком» провел быстрый и надежный интернет для 9 000 домохозяйств Новосибирской областиНовые оптические линии появились в городе Карасуке, в селе Северное одноименного района, а также в Кирзе и Пролетарском Ордынского района. В Коченевском районе к Cети были подключены сёла Шагалово и Катково, в Баганском – Соловьевка, в Мошковском — Новомошковское, а в Кочковском — Быструха.

«Наша компания активно участвует в цифровизации области. В столице региона телеком-услуги доступны практически каждому, и сейчас наша задача — обеспечить современной связью жителей сельской местности, чтобы они наравне с горожанами могли пользоваться всеми преимуществами технологий», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Наличие стабильного скоростного интернета способствует повышению качества жизни, позволяет проще и быстрее решать большинство повседневных вопросов. В первую очередь поэтому мы стремимся, чтобы как можно больше наших сёл было охвачено современной связью. В прошлом году оператор построил оптику в одном из красивейших населенных пунктов Ордынского района — Чингисе, и мы рады, что теперь к нему присоединились еще два», — отметил глава Ордынского района Олег Орел.

«Наш район вошел в программу «Цифровая трансформация Новосибирской области». В этом году за счет строительства оптических сетей «Ростелекома» в несколько раз повысилось качество связи в частном секторе города Карасука, а также появился доступ к высокоскоростному интернету у жителей нескольких малонаселенных пунктов района», — отметил заместитель главы администрации Карасукского района Дмитрий Яковлев. 

К концу года «Ростелеком» планирует проложить еще около 116 км линий связи для пяти поселений Новосибирской области. «Оптику в дом» смогут подключить свыше 5,5 тысяч семей из деревень Верхний Чик и Малый Чик Ордынского района, райцентров Усть-Тарка, Кыштовка и Венгерово, а также села Новый Тартас Венгеровского района.

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Фото предоставлено рекламодателем
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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


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