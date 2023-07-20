«Ростелеком» провел быстрый и надежный интернет для 9 000 домохозяйств Новосибирской области

Новые оптические линии появились в городе Карасуке, в селе Северное одноименного района, а также в Кирзе и Пролетарском Ордынского района. В Коченевском районе к Cети были подключены сёла Шагалово и Катково, в Баганском – Соловьевка, в Мошковском — Новомошковское, а в Кочковском — Быструха.

«Наша компания активно участвует в цифровизации области. В столице региона телеком-услуги доступны практически каждому, и сейчас наша задача — обеспечить современной связью жителей сельской местности, чтобы они наравне с горожанами могли пользоваться всеми преимуществами технологий», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Наличие стабильного скоростного интернета способствует повышению качества жизни, позволяет проще и быстрее решать большинство повседневных вопросов. В первую очередь поэтому мы стремимся, чтобы как можно больше наших сёл было охвачено современной связью. В прошлом году оператор построил оптику в одном из красивейших населенных пунктов Ордынского района — Чингисе, и мы рады, что теперь к нему присоединились еще два», — отметил глава Ордынского района Олег Орел.

«Наш район вошел в программу «Цифровая трансформация Новосибирской области». В этом году за счет строительства оптических сетей «Ростелекома» в несколько раз повысилось качество связи в частном секторе города Карасука, а также появился доступ к высокоскоростному интернету у жителей нескольких малонаселенных пунктов района», — отметил заместитель главы администрации Карасукского района Дмитрий Яковлев.