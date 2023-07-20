Более 3,5 млн рублей выплатили работникам предприятия в Новосибирске после вмешательства судебных приставов

Сложности с выплатой заработных плат начались в новосибирской организации по хранению горюче-смазочных материалов. Компанию признали банкротом – было введено конкурсное управление. Имущество предприятия выставили на торги. Однако с вырученных средств зарплату специалистам так и не выплатили. Людям пришлось обратиться за помощью к судебным приставам. Заявления поступили от 14 работников компании. Добиться полного расчёта с сотрудниками удалось не сразу.

— Неоднократные требования пристава-исполнителя об оплате долга представители организации не исполняли. Следующим этапом понуждения стало применение к конкурсному управляющему мер административной ответственности, — сообщают в пресс-службе Главного управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Права граждан были восстановлены только после второго вынесенного судебным приставом штрафа за нарушение законодательства об исполнительном производстве. В общей сложности сотрудникам организации выплатили более 3,5 млн рублей.