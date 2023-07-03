«Ростелеком» рассказал о цифровом развитии транспортных систем Сибири

Одним из ключевых вопросов повестки стало применение информационных технологий в сфере транспорта, в частности реализация компанией «Ростелеком» масштабного проекта «Интеллектуальные транспортные системы» в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. Внедрение инновационных решений призвано увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, автоматизировать управление автомобильными потоками с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, что повысит безопасность участников движения.

«Проект реализуется в рамках национальной программы “Безопасные и качественные автомобильные дороги” и предполагает внедрение единой интеграционной платформы управления различными транспортными подсистемами, установку интеллектуальных систем видеонаблюдения, “умных” светофоров, остановок и других устройств», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

«”Ростелеком” ведет работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы в 18 городских агломерациях страны. В результате пропускная способность на дорогах возрастает на 20-25%, время пребывания в пробках сокращается на 15%, а также на 25% снижается количество аварий и нарушений ПДД. Кроме того, значительно снижается аварийность и смертность на дорогах», — отметил директор направления «Транспорт» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Марков.