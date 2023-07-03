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В Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за смерти двух человек в результате отравления

  • 03/07/2023, 14:42
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отравление веществом
Ранее была организована проверка в связи со смертью школьницы.

Следственным отделом по Советскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело  (ч.3 ст.109 УК РФ причинение смерти по неосторожности) по факту смерти двух человек в результате отравления неустановленным веществом. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Новосибирской области.

По данным СК, 27 июня в вечернее время в одной из квартир дома по улице Демакова были обнаружены тела 17-летней девушки и 18-летнего парня с признаками отравления неустановленным веществом.

— Следователем в рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается, —  говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске нашли тело школьницы в квартире на улице Демакова. Около тела лежал вейп и три флакона с жидкостьюВещество направили на экспертизу. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Прокурором Советского района организована проверка в связи со смертью школьницы.

Ранее редакция сообщала о том, что тело школьницы нашли в Новосибирске.

Фото со страницы СК России по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : школьница умерла в Новосибирске отравление веществом вейп в Новосибирске


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