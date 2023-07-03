Хоккейный клуб Сибирь переезжает на новую арену

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» начал переезд на новую арену. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале команды клуба.

Отмечается, что самым первым уехал маскот Снеговик. В подтверждение этому выложено видео на YouTube канале команды. В видео Снеговик собирает свои вещи смахивает слезу смотря на старую арену и прибывает на новую.

Хоккейный клуб «Сиби́рь» Новосибирск — команда по хоккею с шайбой из Новосибирска.Клуб основан в 1962 году, после объединения новосибирских команд «Динамо» и «Химик». Домашней ареной был ледовый дворец спорта «Сибирь», вместимостью 6 055 зрителя. С 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге. Представитель Дивизиона Харламова Восточной конференции.

Основная арена нового ледового дворца в Новосибирске рассчитана на 10,5 тысяч зрителей.

Ранее редакция сообщала о том, что для достройки дороги к ледовой арене ищут подрядчика.