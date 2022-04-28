«Ростелеком» рассказал в Новосибирске об актуальном ландшафте киберугроз

Такие цифры озвучили сотрудники компании «Ростелеком-Солар» на конференции «Кибербезопасность. Как защитить свой бизнес в новых реалиях?», которая была организована изданием «Коммерсантъ-Сибирь» в Новосибирске при поддержке компании «Ростелеком».

В разговоре на темы информационной безопасности участвовали представители госструктур, бизнесмены, ИТ-специалисты. По словам собравшихся, осознанная цифровизация экономики и развитие ИТ-инфраструктуры требуют от компаний осознанного подхода к вопросам комплексной защиты предприятий и организаций.

«Количество киберинцидентов постоянно увеличивается: по данным “Ростелеком-Солар”, только за прошлый год на треть выросло число атак со стороны профессиональных злоумышленников. Нарастающей угрозой для компаний также становятся ботнеты, которые используются для проникновения в инфраструктуру компаний. Вот почему так важно объединять усилия в борьбе против киберпреступников, чтобы оперативно выявлять компьютерные атаки и ликвидировать их последствия», — отметил Денис Баскаков, директор по развитию бизнеса единого центра компетенций «Восток» компании «Ростелеком-Солар».

По мнению экспертов, в ближайшее время нас ждут более сложные атаки от продвинутых злоумышленников, которые используют нестандартные методы и техники. Такие киберпреступники целятся прежде всего в инфраструктуры государственных органов и объекты критической инфраструктуры, то есть информационные сети и автоматизированные системы управления в сферах здравоохранения, энергетики, транспорта и других отраслях.