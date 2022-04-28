Сборку Lada Vesta остановят на полгода

Сообщество Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте» сообщило о том, что руководство концерна АвтоВАЗ приняло решение остановить производство Lada Vesta на сборочной линии в Ижевске на ближайшие пять-шесть месяцев.

Таким образом, модель не будут собирать до осени нынешнего года. Кроме того, специалисты перенесут начало сборки «Весты» и на головном предприятии в Тольятти. Что стало причиной такого длительного простоя, в компании не уточняют.

По одной из версий, причина в дефиците комплектующих. Руководство АвтоВАЗа уже перенесло корпоративный отпуск для сотрудников автозавода в Ижевске с лета на весну 2022 года, чтобы скорее наладить каналы поставки компонентов. При этом персонал, задействованный на сборочных линиях «Весты» в Тольятти, временно перераспределят по другим производствам.

Предполагается, что запуск конвейера состоится не раньше июня. При этом даже после возобновления производства, на заводе смогут собирать ограниченное число моделей, среди которых Granta, Niva и Largus.

Ранее сотрудники дилерских центров сообщили, что в российских автосалонах почти не осталось новых машин Lada с автоматической коробкой передач.