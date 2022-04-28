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В какие дни ожидать магнитные бури в мае?

  • 28/04/2022, 10:40
Магнитные бури 2022 год
Причиной магнитных бурь становятся вспышки на Солнце. В такие дни у многих людей ухудшается самочувствие. Наибольшему дискомфорту подвергаются те, у кого имеются сердечно-сосудистые патологии.

Вспышки на солнце вредят людям, страдающим вегетососудистой дистонией, ожирением. Для уменьшения негативного воздействия данного природного является необходимо отслеживать прогнозы магнитных бурь, правильно к ним готовиться.

В какие дни ожидаются магнитные бури в мае 2022 года?

Вспышки на солнце ожидаются уже в первый день мая. Сила этой бури составит примерно 5 баллов. У чувствительных людей может испортиться настроение и физическое самочувствие.

Пик солнечной активности придется на 7 и 8 число месяца. В этот период ожидаются самые мощные магнитные колебания. У многих людей в эти дни может возникнуть головная боль. Тем, у кого имеются хронические болезни, специалисты советуют принимать назначенные врачом медикаменты.

9 мая активность на солнце немного снизится, но не настолько, чтобы совсем забыть о дискомфорте.

Относительное затишье наступит с 10 по 12 мая.

Потом вспышки на солнце снова усилятся и продлятся до 16 мая. Потоки геомагнитных частиц будут двигаться с огромной скоростью, мощно воздействуя на магнитосферу планету. Сила геоударов составит примерно 4-6 баллов.

До нейтральных значений солнечная активность снизится в период с 17 по 19 мая. Это повлечет за собой улучшение самочувствия у людей, остро реагирующих на изменение погоды. Они получат возможности прийти в себя до следующих вспышек на солнце.

Следующие всплески солнечной активности ожидаются 20, 21, 26 и 27 мая. Магнитные бури будут средней тяжести, но они все равно представляют опасность для людей с патологиями сердца и другими хроническими недугами. Особую осторожность следует соблюдать тем, у кого есть проблемы с нервной системой. Также могут наблюдаться боли в мышцах и головокружения. Неблагоприятные погодные изменения проявят себя усилением ветра. Сила геомагнитных воздействий будет колебаться в пределах 2-4 баллов.

После 28 мая ситуация стабилизируется. Магнитные колебания если и будут, то не более чем в 1 балл. Это положительно скажется на здоровье метеозависимых людей, они смогут вернуться к привычным делам, перестанут жаловаться на самочувствие.

Геомагнитные бури сказываются не только на здоровье, но и на радиосигналах, нередко страдает связь.

Полезные рекомендации для метеозависимых людей

Метеозависимым людям в период магнитных бурь необходимо соблюдать определенные предписания. Нужно стараться как можно больше отдыхать, исключать чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки.

В такие периоды многие ощущают упадок сил. Среди других негативных проявлений со стороны организма можно отметить головную боль, плохой сон, депрессию, перепады кровяного давления. Самочувствие ухудшается и у гипертоников, и у гипотоников.

У некоторых людей начинают ломить суставы, обостряются хронические недуги. Одни становятся рассеянными, другие вступают в конфликты с окружающими, проявляют чрезмерную тревогу.

В преддверии солнечной активности важно избегать переутомления. Минимум час в день нужно проводить на свежем воздухе. Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, курением. Пищу следует употреблять легкую, чтобы не перегружать желудок.

Нужно стараться высыпаться и делать по утрам зарядку.

Тем, у кого имеются хронические заболевания, нужно заблаговременно запастись лекарствами.

А самая главная рекомендация заключается в том, чтобы сохранять спокойствие. Не следует преувеличивать воздействие солнечной активности на организм. Если обеспечить себе полноценный сон, совершать прогулки на улице, правильно питаться, негативные последствия удастся минимизировать или вообще их избежать.

Воздержитесь от употребления напитков, в состав которых входит кофе и алкоголь. Избегайте стрессов и конфликтов. Во время магнитных бурь не желательно браться за работу, требующую повышенной концентрации. За руль тоже лучше не садиться ну или, по крайне мере, избегать поездок на большие расстояния.

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : магнитные бури


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