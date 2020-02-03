«Ростелеком» в Новосибирске организовал экскурсию для старшеклассников

Ребята познакомились с работой операторов группы дистанционной сервисной и технологической поддержки клиентов Новосибирского филиала. Специалисты компании показали выпускникам, как они удаленно помогают абонентам решать те или иные вопросы, связанные с работой оборудования и услугами широкополосного доступа в интернет.

— Мы готовимся к конкурсу по инженерным специальностям, который проводит Областной центр информационных технологий, — рассказывает Мария Кольцова, руководитель инженерной кафедры школы № 82. — Перед ребятами поставлена задача изучить профессию специалиста инженерной поддержки. Мы благодарны компании “Ростелеком” за полезную и необходимую экскурсию, дети услышали много нового.

На экскурсии ребята узнали, что техподдержка в компании состоит из трех линий и познакомились с функционалом каждой из них. Первая линия технической поддержки (1ЛТП), то есть call-центр, принимает звонки абонентов по единому номеру. В случае, если помощь оказать не смогли или технический вопрос находится вне компетенции специалиста, то задание переводят на 2ЛТП. На этом уровне операторы проводят углубленную диагностику. Когда запрос имеет нестандартный характер, требуется консультация или помощь по устранению проблемы на месте, задание переводится на 3ЛТП (администраторы сети и выездные монтеры).

— Я учусь в экономико-технологическом классе, в будущем хочу стать инженером, — поделился планами Влад Юрьев, ученик школы № 82. — Экскурсия мне очень понравилась. Особенно то, как оператор технической службы грамотно все объяснял клиенту и был сдержан, даже когда тот чего-то не понимал.

Ребятам доверили подержать в руках кубок «Сова», который вручается работнику техподдержки, победившему в конкурсе «Лучший сотрудник месяца». Так в отделе укрепляют моральный дух и мотивируют команду.

— Экскурсии помогают школьникам познакомиться поближе с профессией, получить ответы на интересующие вопросы. Это позволит им в будущем понять, насколько они готовы связать свою жизнь с технической сферой. Кроме того, встречи формируют четкое представление об отрасли связи в целом, способствуют привлечению молодых талантливых работников в компанию, — считает Анастасия Полякевич, ведущий специалист службы технической поддержки ПАО «Ростелеком».

Во время экскурсии ребята снимали видеоролик: каждый взял небольшое интервью у представителя компании о работе специалиста техподдержки. Этот сюжет они потом покажут на конкурсе по инженерным специальностям.

Фото предоставлено пресс-службой компании