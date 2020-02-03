В 2019 году по итогам проверок СТУ доначислено более 700 млн рублей

В 2019 году подразделения таможенного контроля после выпуска товаров Сибирского таможенного управления (СТУ) провели 362 проверочных мероприятия, по итогам которых доначислено почти 709 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по результатам деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров в 2019 году по Сибирскому региону возбуждено 393 дела об административных правонарушениях и 16 уголовных дел.

— Всего таможенными органами СТУ проведено 362 проверочных мероприятия, в том числе 144 таможенные проверки, 139 таможенных осмотров помещений и территорий, 3 таможенных досмотра, проверка документов и сведений, 2 проверки наличия системы учёта товаров и ведения учёта товаров, 3 таможенных наблюдения, получено 70 объяснений, — уточнили в ведомстве.

Фото: пресс-служба СТУ