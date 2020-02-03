Задолженность УК перед регоператором обходится в круглые суммы исков

Первый крупный иск, выигранный компанией-регоператором по сбору и вывозу ТКО к коммунальщикам, составил 20 млн рублей. Об этом директор ООО «Экология–Новосибирск» Лариса Анисимова сообщила в ходе заседания отраслевого совета министерства ЖКХ региона.

— Управляющая организация должна была нам 20 млн рублей, — говорит Анисимова. — Она на протяжении года собирала с людей деньги и не перечисляла региональному оператору. В суде мы свою правоту доказали. На претензии о необходимости погашения долга руководство компании не реагировало. Кроме того, данная организация 31 декабря 2019 года вывезла (опрокинула) емкости для накопления отходов, размещенные на контейнерных площадках в Ленинском районе Новосибирска.

Как сообщают в компании-регоператоре, речь идет об ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», с которой в пользу ООО «Экология–Новосибирск» взыскана задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 19,4 млн рублей.

Напомним, что в конце 2019 года несколько компаний-перевозчиков заявили об уходе со сбора и вывоза коммунальных отходов из-за задолженностей регоператора, забрав свою технику и контейнеры, что, по информации мэрии Новосибирска, стало причиной срыва уборки во время новогодних праздников.

Получить комментарий компании-ответчика в ходе подготовки материала не удалось.

Ситуацию, о которой говорит регоператор, подтвердил в комментарии изданию и депутат заксобрания Олег Сметанин, чей округ находится на территории Ленинского района.

— Собственники проголосовали, чтобы данная компания собирала и вывозила мусор, — говорит собеседник издания. — Средства с них собрали, а регоператору не перевели. Так что решение суда вполне обоснованное. Что касается баков: если это собственность компании, то она вправе ими распоряжаться по своему усмотрению. Да, были в начале года проблемы с вывозом мусора в районе. Однако сейчас навели порядок, ничего плохого сказать не могу.

В конце января арбитражный суд принял решение в пользу регоператора в отношении еще одной управляющей компании — ООО «Управляющая компания — Лидер» в городе Татарск. Поводом стала задолженность за полгода, хоть и на гораздо меньшую сумму.

— Взыскать с ООО «Управляющая компания — Лидер» в пользу ООО «Экология–Новосибирск» 286,5 тысячи рублей — основной долг с 1 января по 31 августа 2019, — говорится в решении суда. — 117,2 тысячи рублей — неустойка с 12 февраля 2019 по 24 января 2020, а, начиная с 25 января 2020 по день фактической оплаты суммы долга, в размере 1/130 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день предъявления требования 24 июня 2019 года, то есть в размере 7,5% от суммы основного долга за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства, а также госпошлину в размере 2 тысяч рублей, — говорится в решении суда.

Ответчик, в свою очередь, намерен это решение опротестовывать. По словам директора компании Алексея Воронина, в нарушение договора истец выставил счет исходя не из оплаченной по факту суммы, а из начисленной к оплате.

— У нас с регоператором заключен договор: поступившие денежные средства мы в этот же день переводим регоператору, — говорит директор управляющей организации. — Мы работаем уже год. Никаких проблем не было. Но буквально неделю назад нам выставили счета от начисленной суммы. Это противоречит договоренностям. Я вижу только корыстные цели. Где управляющей компании искать средства? Я могу взять кредит, но проценты лягут на собственников жилья, а у нас это большей частью пенсионеры.

При этом, по словам собеседника InfoPro54, тарифы, выставленные регоператором, и так значительно превышают те, что действовали до его прихода на рынок сбора и вывоза отходов.

— У нас раньше было местное дорожно-мостовое хозяйство, мы платили 260 тысяч рублей в месяц, производились те же услуги, — рассказывает Воронин. — Сегодня 25 тысяч собственников оплачивают 80 рублей, получается 2,2 млн. И все мало. Хотят взять не от поступивших денежных средств, а начисленной суммы.

Напомним, что «Экология–Новосибирск» сама является должником перед операторами-перевозчиками, часть из которых также подала судебные иски на взыскание.

По информации компании-регоператора, специалисты ООО «Экология–Новосибирск» продолжают претензионную исковую деятельность в отношении юридических лиц — неплательщиков за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Так, за 2019 год в Арбитражный суд Новосибирской области направлены 59 исковых заявлений на общую сумму почти 77 млн рублей. По 6 искам заключены мировые соглашения. По 14 — требования судом удовлетворены на сумму более 16 млн рублей.

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