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«Ростелеком» в Новосибирске подготовил систему видеоконтроля сдачи ЕГЭ

  • 24/05/2022, 11:42
«Ростелеком» успешно завершил установку и генеральное тестирование комплекса видеонаблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в новосибирских школах.

новости бизнесаВидеокамеры будут фиксировать все происходящее, в том числе любые нарушения регламента, в 1529 помещениях 98 учебных заведений, где планируется сдача ЕГЭ. Также видеонаблюдение организовано в Региональном центре обработки информации, в котором принимают, обрабатывают и проверяют экзаменационные работы.

Согласно контракту, для более тщательного контроля в каждом пункте было установлено по две IP-камеры видеонаблюдения. Оборудование смонтировано таким образом, чтобы в обзор попадали участники экзаменов, номера рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати электронных материалов.

«Мы подготовили необходимую инфраструктуру для сдачи Единого государственного экзамена новосибирскими выпускниками. Профессиональное оборудование и ПО обеспечат максимальную прозрачность процесса написания итоговых тестов. В проекте задействованы камеры с высоким качеством изображения и звука, предоставляя необходимый обзор. По опыту нескольких лет данный подход оправдал себя и является наиболее разумным, он позволяет всем участникам тестирования быть уверенными в справедливости итоговых оценок за ЕГЭ», — подчеркнул Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Прямую трансляцию из аудиторий можно будет смотреть в режиме онлайн на портале. Пропускная способность ресурса рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тысяч пользователей.

Видеонаблюдение за проведением ЕГЭ — один из инфраструктурных проектов «Ростелекома», который компания ведет с 2014 года.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : видеонаблюдение на ЕГЭ


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