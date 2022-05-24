Телефонные мошенники придумали новую схему

Директор фонда «За права заемщиков», руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала о новой схеме телефонных мошенников, пишет РИА Новости.

Лазарева раскрыла схему мошенников и заявила, что они стали осуществлять звонки якобы от лица «добросовестных» сотрудников банка и обвинять своих коллег в краже средств со счета россиян. Для того, чтобы избежать хищения средств, необходимо сотрудничать с позвонившим, иначе клиенту грозит финансовая и уголовная ответственность, поскольку «счет используется для незаконных целей».

— Сообщения о звонках от «добросовестных» сотрудников банка, пытающихся разоблачить своих недобросовестных коллег и запрашивающих для этого сведения у клиентов, поступают в «Мошеловку» с недавнего времени, — подтвердила аналитик.

Однако если сотрудник банка подозревает коллег в недобросовестности, то он должен заявить об этом в службу безопасности, согласно внутренним требованиям, протоколам и инструкциям банка. И для такой проверки нет необходимости в уточнении данных у клиента.