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«Ростелеком», VK и ELARI представляют смарт-часы для безопасности детей и спокойствия родителей

  • 13/02/2023, 11:11
Компании «Ростелеком», VK и ELARI представляют совместно разработанную модель умных детских часов ELARI 4G Wink — они не только обеспечивают родительский контроль за местонахождением детей, но и дают ребенку только безопасный контент.

телекомВпервые в детском девайсе объединены сервисы и возможности участников проекта: умная начинка, включая детский мессенджер KidGram, от ELARI, голосовой помощник Маруся от VK и онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелекома».

Популярность детских смарт-часов растет, так как они позволяют родителям в режиме реального времени отслеживать передвижение ребенка. ELARI 4G Wink сразу же пришлют предупреждение родителям, если сын или дочь оказались за пределами обозначенной территории (например, за периметром школы), также в часах есть тревожная кнопка для вызова помощи. Новый девайс от «Ростелекома», VK и ELARI позволит также контролировать доступ ребенка к контенту.

Помимо стандартных для детских смарт-часов функций трекинга и коммуникаций, на часах установлен голосовой помощник Маруся, работающий только в детском режиме. С помощью Маруси можно голосом управлять видеосервисом Wink от «Ростелекома», слушать детскую музыку или аудиокниги. При покупке часов юные пользователи ELARI 4G Wink получат бесплатную трехмесячную подписку на VK Музыку и видеосервис Wink.

Девайс поддерживает голосовые и видеозвонки, но только с подтвержденными номерами. В часах установлен инновационный мессенджер KidGram, разработанный специально под потребности детей. Он позволяет родителям делиться с подрастающим поколением полезным контентом из Telegram и при этом контролировать общение и выбор каналов. Важно, что доступ к любому контенту в часах может быть ограничен на время уроков или других занятий через специальное родительское приложение.

Участники проекта — компании «Ростелеком» и VK — являются учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде. Разработка умных детских часов соответствует целям альянса — созданию созидательного и безопасного цифрового контента для подрастающего поколения.

Продажи умных детских часов ELARI 4G Wink по специальной цене для абонентов начались на сайте «Ростелекома», также гаджет можно приобрести в крупнейших онлайн-гипермаркетах страны (Ozon, Wildberries, «СберМегаМаркет» и «Яндекс Маркет»).

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


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