Ростех разработал уникальный лазерный дальномер для квадрокоптеров

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех создал лазерный дальномер для малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

Отмечается, что лазерный дальномер может проводить высокоточные измерения до цели, находящейся на расстоянии от нескольких десятков метров до 30 км. При этом прибор способен выполнять расчеты относительно трех целей одновременно. Также предусмотрена функция определения размеров любого выбранного объекта.

Модуль дальномера оснащен фотоприемным устройством с экстремально высокой чувствительностью, что и позволяет проводить измерения на больших расстояниях. При этом твердотельный лазер использует безопасную для зрения людей и животных длину волны.

— Новый дальномер действительно уникален, в России устройства с подобным функционалом до этого момента не выпускались. Благодаря небольшим габаритам прибор легко встраивается во все оптоэлектронные и радиоэлектронные системы, включая конструкцию любого коптера. Разработка подойдет для нужд аграрного и лесного сектора, охотхозяйств, флота, правоохранительных органов и спасательных служб, охранных организаций. Также прибор может использоваться в спорте, туризме, робототехнике – потенциал применения очень широк. Испытания опытного образца планируется завершить до конца 2020 года, после чего начнется серийное производство, — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

По его словам, новая разработка может использоваться, в частности, для уточнения границ сельхозугодий, определения направления водных стоков, составления карт подтоплений и экологического состояния, мониторинга животных и растений. Кроме того, применение беспилотника, оснащенного лазерным дальномером, многократно повышает шансы обнаружить людей в труднодоступных местах – в лесу, горах, открытом море.

Устройство оснащено встроенным телевизионным каналом, благодаря чему может наводиться на любую цель по экрану монитора или обычного телевизора. Эта особенность отличает российский дальномерный модуль от зарубежных аналогов. В числе других преимуществ прибора – большой диапазон измеряемой дальности и температурный диапазон.

Проект реализует Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха холдинга «Швабе». Разработка прошла технологические испытания на площадке института и ряда других предприятий холдинга, включая Новосибирский приборостроительный завод и Уральский оптико-механический завод.

Фото предоставлено пресс-службой Госкорпорации