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Роструд проверяет в регионе работу с новосибирцами предпенсионного возраста

Заместитель начальника управления планирования, взаимодействия с регионами и контроля Роструда прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область.
  • 05/03/2019, 11:56
Роструд проверяет в регионе работу с новосибирцами предпенсионного возраста

Цель рабочей поездки Леонида Клигермана — оказание практической и методической помощи по реализации решений, связанных с изменением пенсионного возраста, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Леонид Клигерман подчеркнул особое значение кадровых служб предприятий и  учреждений занятости населения в обеспечении конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда граждан предпенсионного возраста.

— Мы должны сделать все, чтобы эти люди почувствовали себя востребованными для общества и поверили в себя. Граждане предпенсионного возраста могут выступать в роли профессиональных проводников в рабочем коллективе между разными поколениями, передавая свои знания и опыт, — отметил заместитель начальника управления Роструда.

Общаясь со специалистами службы занятости, Леонид Клигерман протестировал уровень знаний сотрудников в части особенностей работы с гражданами предпенсионного возраста.

Отмечается, что в последующие три дня Леонид Клигерман продолжит посещение учреждений занятости населения, побывает на таких предприятиях региона как АО «Виртекс», АО «Бердский электромеханический завод», ПАО «Сиблитмаш», ПАО «Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод», ООО «Сибэлектропривод», где познакомится с опытом работы по использованию профессионального потенциала работников предпенсионного возраста, организации системы наставничества в трудовых коллективах.

Напомним, правительство России утвердило Специальную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста до 2024 года. Она призвана создать экономические и социальные условия, исключающие дискриминацию в связи с изменением пенсионного законодательства.

69 млн. рублей из федерального и областного бюджетов выделено в 2019 году на обучение граждан предпенсионного возраста в Новосибирской области. В текущем году планируется обучить более 900 граждан.

Фото: пресс-служба минсоцразвития Новосибирской области

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