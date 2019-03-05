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Сибирские ученые прогнозируют снижение добычи нефти в России после 2023 года

Основной способ сохранить достигнутые темпы добычи – проводить геологоразведку и вводить в эксплуатацию новые месторождения.
  • 05/03/2019, 12:44
Сибирские ученые прогнозируют снижение добычи нефти в России после 2023 года

В 2018 году в России было добыто 555,8 млн тонн нефти – на 9 с лишним тонн больше, чем в 2017-м. Почти 10% от этих объемов «черного золота» обеспечивают Восточная Сибирь и Якутия. Но уже через пять лет рост может смениться падением – такой прогноз сделали специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН.

— За последнее десятилетие добыча нефти в Восточной Сибири и Якутии увеличилась почти в 40 раз – с 1,4 млн тонн в 2008 году до 55 млн тонн в 2018-м. Почти половину от этого количества (24,4 млн т) добыли в Красноярском крае, еще 18,3 млн т – в Иркутской области, а 12,3 млн – в Якутии. Именно за счет этих регионов и происходит основной прирост добычи «черного золота» в нашей стране, — отмечает ведущий научный сотрудник Центра экономики недропользования нефти и газа ИНГГ СО РАН, доктор экономических наук Ирина Филимонова.

По словам специалистов ИНГГ СО РАН, разработка крупных залежей Восточной Сибири и Якутии, открытых в 1980-е годы, уже вышла на проектную мощность. К таким объектам относятся три месторождения: Ванкорское (Красноярский край), Верхнечонское (Иркутская область) и Талаканское (Якутия). Ученые подчеркивают, что в ближайшие годы добыча нефти на них останется на стабильном уровне, а затем начнет сокращаться. В ИНГГ СО РАН  уверены, что пик добычи нефти в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии будет достигнут к 2023 году и составит 63-64 млн тонн в год.

— Если активно вводить в разработку трудноизвлекаемые запасы, этот уровень можно будет удержать до 2026 года, — говорит Ирина Филимонова. — Но после этого добыча нефти на уже эксплуатируемых месторождениях будет планомерно снижаться.

Сотрудники Центра экономики недропользования нефти и газа ИНГГ СО РАН предлагают несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Так, основной способ сохранить достигнутые темпы добычи – проводить геологоразведку и вводить в эксплуатацию все новые и новые месторождения.

— В перспективе, мы сможем даже увеличить темпы добычи в Восточной Сибири и в течение 20 лет получать по 65-70 млн тонн нефти в год (1,4 млрд тонн в 2019-2040 гг.), — полагает Ирина Филимонова. — Вести геологоразведку нужно не только вдоль трассы нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», но и на перспективных слаборазведанных территориях.

Поскольку добыча на крупнейших месторождениях Красноярского края, Иркутской области и Якутии будет сокращаться, необходимо активно развивать транспортную инфраструктуру – это нужно для освоения более мелких залежей.

Еще один важный аспект – развитие технологий. Например, в перспективной Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области, которая располагается на территории Иркутской области и Якутии, сосредоточено много трудноизвлекаемых запасов. Без принципиально новых методов добычи поднять их на поверхность просто не удастся.

Также необходимо в кратчайшие сроки модернизировать нефтеперерабатывающие заводы Красноярского края и Иркутской области.

— Производственные мощности Ачинского НПЗ и Ангарского НХК находятся на предельном уровне, — подчеркивает Ирина Филимонова. — Экспортный и региональный спрос растет – чтобы его удовлетворить, необходимо расширить существующие предприятия, либо построить новые.

Прогноз добычи нефти в регионах Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) выполнен при финансовой поддержке грантов РФФИ.

Фото: пресс-служба ИНГГ СО РАН

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