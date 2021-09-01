Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком до середины сентября

Ростуризм продлил окно продаж туристического кешбэка на две недели, до середины сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации, — сказали в ведомстве.

Продажи должны были завершиться 31 августа, но из выделенных правительством РФ на реализацию программы в текущем году 6,7 миллиардов рублей осталось 400 миллионов рублей.

— Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень, — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова привели в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что, исходя из текущего спроса, благодаря продлению окна продаж в путешествие по России осенью смогут отправиться еще порядка 100 тысяч туристов.

— В результате отрасль получит более 2 миллиардов рублей дополнительного дохода, —уточнили в Ростуризме.

Условия программы остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн картой МИР, на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.

В Ростуризме отметили, что традиционно наиболее популярны поездки в Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Активно покупают оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень. Популярны культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

В текущем году по программе туристического кешбэка было куплено туров примерно на 32,4 миллиарда рублей, а россиянам напрямую вернулось около 6,15 миллиарда рублей.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел в конце августа 2020 года, им воспользовалось около 60 тысяч человек. Второй этап начался в середине октября. Третий этап программы стартовал 18 марта 2021 года.