«Пушкинская карта» стала доступна для молодых новосибирцев

С 1 сентября «Пушкинскую карту» можно выпустить в приложении «Госуслуги.Культура».

С ее помощью молодые жители страны получают возможность посетить театры, музеи и культурные мероприятия бесплатно. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

— Приложение разработано под запуск программы «Пушкинская карта», которая позволит молодым людям от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры за счет средств программы, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства России 31 августа.

На виртуальную карту автоматически начислят 3 тыс. рублей, которые можно будет потратить на билеты в музей, театр, на любое мероприятие в государственных и частных учреждениях культуры, включенных в проект.

— Виртуальная карта напоминает нам, что новые технологии и цифровые сервисы не отменяют, а лишь дополняют формы досуга, делая его более доступным и удобным для современного пользователя, — сказал Чернышенко.

Приложение доступно для скачивания в Play Market или App Store. В нем достаточно просто подтвердить выпуск виртуальной карты. Желающие получить карту на пластиковом носителе смогут также оформить ее в отделениях Почта Банка.

Сейчас по «Пушкинской карте» доступно более 7 тыс. мероприятий по всей России.

Ранее, 7 июля, министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что около 13 млн старшеклассников и студентов получат «Пушкинскую карту», с помощью которой они смогут посещать учреждения культуры.

6 августа глава Почта Банк Дмитрий Руденко сообщил, что Почта Банк стал банком-оператором программы «Пушкинская карта». По его словам, благодаря участию в проекте Почта Банк надеется привлечь новых клиентов из числа молодежи, став для них узнаваемым и интересным партнером.