Доброта в искусстве не останется без признания

Онлайн-конкурс направлен на поддержку и популяризацию произведений литературы и искусства, а также интернет-порталов, ориентированных на физическое, духовное и нравственное оздоровление общества, сохраняющих и распространяющих нравственные и духовные ценности.

Премия присуждается индивидуальным авторам и творческим коллективам за добро и гуманизм в искусстве.

Десятки лучших произведений искусства будут определены путём народного голосования, а окончательных победителей конкурса определит экспертный совет. Победители Премии будут названы на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдёт в ноябре–декабре текущего года.

Проголосовать за работы участников можно до 23 октября:

Екатерина Агафонова, сказка «Ёжик, Калинка и Бельчонок»,

Артём Перевалов, документальный фильм «Сибиряки на линии огня»,

Денис Соболев, художественное произведение «Кордон на Озере»,

Наталья Александровна, спектакль «Шинель»,

Дарья Беднарская, спектакль «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца»,

Наталья Александровна, спектакль «Снежная королева»,

Наталья Александровна, спектакль «Карлик Нос»,

Тамара Габриель, художественное произведение «По ту сторону. Неожиданное путешествие»,

Вячеслав Стародубцев, спектакль «Терем-теремок»,

Никита Греков, спектакль «Здесь был Вася!»,

Наталья Рузайкина, фильм «Загадочная находка»,

Наталья Рузайкина, фильм «Жемчужины желаний»,

Наталья Рузайкина, фильм «Санта-Клаус».

Независимая народная интернет-премия «На Благо Мира» присуждается лицам и организациям за гуманизм в искусстве и общественной деятельности. Это уникальная платформа, где каждый желающий может предложить свою работу к участию в конкурсе, если её содержание отвечает высоким нравственным ценностям. Любители принимают участие в конкурсе наряду с профессиональными авторами, чьи работы могут быть выдвинуты в номинацию любым интернет-пользователем. Премия была создана в 2011 году.