Что происходит на рынке алкогольной продукции, насколько эффективно работают ограничения, которые должны его регулировать, это и многое другое обсудили на круглом столе «Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения» представители власти, контролирующих органов, ритейла и общественных организаций.