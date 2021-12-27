Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы основной угрозой для отрасли

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что угрозой номер один для строительной отрасли является рост стоимости материалов. Такое мнение он выразил в интервью газете «Ведомости».

— Рост стоимости материалов сегодня для нас угроза номер один. Мы сейчас все находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15%, 20% и более, то придётся сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом. Если мы сегодня из-за роста стоимости материалов остановим запущенные стройки, последствия будут очень плохими, — отметил Хуснуллин.

Вице-премьер пояснил, что в результате будут недостроенные социальные объекты, разорившиеся подрядные организации. Он отметил, что 8,5 млн человек работают в стройке напрямую, еще 5 млн — в сопутствующих отраслях, а в целом строительная отрасль дает 15-17% ВВП страны. По его словам, сейчас решается задача наполнения рынка жильем, за счет этого разгоняется экономика.

— Мы пытались бороться. Больше всех подорожал, конечно, металл и продукция металлозависимых производств. Например, лифты подорожали, всё, что связано с арматурой, подорожало, — добавил вице-премьер РФ.

Согласно данным Росстата, в целом цены на строительные материалы за 11 месяцев этого года выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В конце прошлого года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Отмечалось, что стоимость металла с ноября 2020 года увеличилась более чем в два раза.