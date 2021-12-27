Следователи завершили расследование дело замминистра транспорта и главы ТУАД

Завершено расследование громкого уголовного дела в отношении замминистра транспорта Сергея Ставицкого и главы ТУАД Михаила Чуманова, подозреваемых во взяточничестве. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщили представители Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
— Расследование закончено, — рассказывает замруководителя управления Владимир Ануфриев. — Чуманов обвиняется в получении взяток, связанных с оказанием содействия незаконному строительству и ремонту дорог. Ставицкий обвиняется в том, что свой автомобиль зарегистрировал на подставное лицо и под видом сдачи в аренду получал арендную плату, то есть возмещал понесенные затраты на приобретение этого автомобиля. Мы считаем, что доказательств достаточно для направления дела в суд. Суд нас поддерживает, продлевая сроки содержания под стражей.
Кроме того, по информации сотрудников ведомства, в отношении еще одного подозреваемого уже вынесен приговор, более мягкий, чем предусмотрено по уголовной статье, — за сотрудничество со следствием.
— Один из предпринимателей-взяткодателей активно способствовал нашей работе: изобличал соучастников, рассказывал об иных, неизвестных нам фактах в рамках досудебного соглашения, — рассказывают следователи. — По статье «За дачу взятки в особо крупном размере», где предусмотрена ответственность от 8 до 15 лет, он получил 2 года лишения свободы.
Напомним, что уголовное дело в отношении Михаила Чуманова было возбуждено в конце декабря 2020 года, Сергея Ставицкого — в марте 2021-го.
Фото скрин с эфира пресс-конференции
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