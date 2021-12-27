Следователи завершили расследование дело замминистра транспорта и главы ТУАД

Завершено расследование громкого уголовного дела в отношении замминистра транспорта Сергея Ставицкого и главы ТУАД Михаила Чуманова, подозреваемых во взяточничестве. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщили представители Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

— Расследование закончено, — рассказывает замруководителя управления Владимир Ануфриев. — Чуманов обвиняется в получении взяток, связанных с оказанием содействия незаконному строительству и ремонту дорог. Ставицкий обвиняется в том, что свой автомобиль зарегистрировал на подставное лицо и под видом сдачи в аренду получал арендную плату, то есть возмещал понесенные затраты на приобретение этого автомобиля. Мы считаем, что доказательств достаточно для направления дела в суд. Суд нас поддерживает, продлевая сроки содержания под стражей.

Кроме того, по информации сотрудников ведомства, в отношении еще одного подозреваемого уже вынесен приговор, более мягкий, чем предусмотрено по уголовной статье, — за сотрудничество со следствием.

— Один из предпринимателей-взяткодателей активно способствовал нашей работе: изобличал соучастников, рассказывал об иных, неизвестных нам фактах в рамках досудебного соглашения, — рассказывают следователи. — По статье «За дачу взятки в особо крупном размере», где предусмотрена ответственность от 8 до 15 лет, он получил 2 года лишения свободы.

Напомним, что уголовное дело в отношении Михаила Чуманова было возбуждено в конце декабря 2020 года, Сергея Ставицкого — в марте 2021-го.

Как сообщают в следственном управлении на транспорте СКР,. По итогам 11 месяцев 2021 года коррупционных уголовных дел расследовано около 500 (1/3 от общего числа уголовных дел). В первую очередь это взятки и коммерческие подкупы. Как правило, коррупционные преступления совершаются в сфере размещения государственных заказов на выполнение работ и услуг. В этом году максимальная задокументированная взятка составила 5 млн рублей. Всего за 11 месяцев 2021 года поступили 3,6 тысяч сообщений о преступлениях в транспортной отрасли, в производстве находились 1,6 тысячи уголовных дел: особо тяжких65, тяжких141, средней тяжести210, небольшой тяжести359.