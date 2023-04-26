В России поставлен новый рекорд микрожилья в новостройках

В Москве начали продавать апартаменты площадью всего 4,8 кв. м с отделкой под ключ, сообщили «Известия» со ссылкой на управляющего партнера Dombook, основателя «Бест-Новострой» Ирину Доброхотову. Отмечается, что это новый рекорд по минимальной площади апартаментов на первичном рынке недвижимости — ранее он составлял 8,8 квадрата. Стоимость студии — 2,814 млн рублей.

В этом же лофт-комплексе предлагаются лоты площадью 6,2 кв. м (3,466 млн рублей), 7,4 кв. м (4,069 млн рублей), 8,2 кв. м (4,263 млн рублей) и другие. Это проект редевелопмента.

По данным издания, микроквартиры расположены на первом этаже, в них нет окон, зато есть стеклянные двери на улицу и совмещенный санузел. Покупают маленькие апартаменты и под рабочую зону, микроофисы, сказала Ирина Доброхотова.

Ранее специалисты Циан рассказали о самых маленьких квартирах, которые можно найти в регионах Сибирского федерального округа. Новостройки с юнитами площадью до 30 кв. м можно приобрести за 2-3 млн рублей. Лидером рейтинга, то есть самой маленькой квартирой, представленной в базе Циан, стала студия в Новосибирске площадью 15,46 кв. м.

— Обычно такие продукты расходятся очень быстро, но конкретно этот лот уже довольно долго задержался на витрине — с декабря прошлого года. Причина в высоком ценнике – 3,42 млн рублей, отметили в Циан.

Генеральный директор АН «Квадротека» Владимир Голованов считает, что тренд на уменьшение квадратных метров должен иметь свои разумные пределы.

— С одной стороны понятно, что стремление к минимизации цены за счет уменьшения площади, тем более в Москве, имеет место быть. И понятно, что на рынке есть предложения экстремально низкой площади с минимальной ценой. Но это, конечно же не 4,8 кв. метра. Там и кровать-то поставить проблематично, — считает Владимир Голованов.

Он добавил, что в Новосибирске на сегодняшний день половина жилья, которое продается и строится — это однокомнатные квартиры или студии.

Несколько лет назад в СМИ появлялась информация о том, что новосибирская компания ГК «Дискус», якобы, продает квартиры-комнаты площадью всего 8 квадратных метров. Однако, в компании эту информацию опровергли, отметив, что компания продает эти объекты как кладовки — технические помещения под велосипеды, коляски, соленья, а покупатели уже сами меняют их назначение.

Кстати, ранее в интервью «Известиям» директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщал, что тренд на появление микроквартир актуален для мегаполисов во всем мире. Он пояснял, что в таких форматах все больше функциональных пространств выносится за пределы квартиры в места общего пользования. Часть такой концепции реализуется в коливингах и апартаментах.

Ранее редакция сообщала, что застройщики Новосибирска в марте почти на 60% увеличили объем ввода жилья.