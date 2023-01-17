На части территории завода «Экран» собственник хочет построить многоэтажные дома

— На комиссии по генплану начали рассматривать предложения. Корректировки в главный градостроительный документ города — путь долгий, на несколько лет. Самое-самое начало. Но, как известно, крокодильчиков легче всего шлепать, пока они не вылупились. Например, на территории АО «Завод «Экран» собственник хочет многоэтажную жилую застройку — значит, надо сразу решить, как городу отойдет бесплатно земля под соцобъекты на этой территории. И сколько той земли будет, — сообщила в соцсетях депутат горсовета Светлана Каверзина.

Помощник Каверзиной, координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев сообщил редакции, что рассмотрение этого вопроса комиссия пока отложила.

— Заместитель мэра–начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев отметил, что в связи с озвученным заявлением о намерениях по изменению зонирования территории из промышленной в территорию жилой застройки возникает вопрос с социальной инфраструктурой. В частности, при строительстве жилья у города возникают обязательства по строительству социальных объектов и транспортной инфраструктуры, — пояснил Рязанцев. — По словам Кондратьева, эти вопросы нужно прорабатывать, и муниципалитет будет требовать от застройщика, чтобы он часть земли на площадке резервировал под соцобъекты.

По мнению собеседника редакции, только на внесение изменений в генплан по смене зонирования территории уйдет около года. Потом собственник земли еще около года будет готовить проект планировки и правила земельного использования. То есть в общей сложности о начале реализации проекта стоит говорить не раньше, чем через 2 года. И это в том случае, если не будет никаких препятствий со стороны общественности и т.д.

Редакция запросила комментарий в пресс-службе РАТМ Холдинга о планах на площадку и перспективах строительства на ней жилья.

— Речь идет о долгосрочных перспективах, анализе возможности использования площадки для целей редевелопмента, состоящего из нескольких этапов, к реализации которых приступят в РАТМ Холдинге. Основные действующие предприятия продолжат функционировать, редевелопмент предполагается в отношении свободной от производства территории, — пояснили редакции.

Площадь свободной территории на момент публикации материала в РАТМ Холдинге не уточнили.

Директор по управлению проектами и инвестициями «Корпорации ЁЛКА» Максим Марков отмечает, что условная стоимость земельных участков до 2 га в Новосибирске в зависимости от локации сегодня составляет от 200 до 450 млн рублей. Собственник «Экрана» может сэкономить эти деньги, так как земля уже принадлежит ему. При этом, если в итоге все-таки будет принято решение о полном редевелопменте территории, ему придется потратится на снос и перенос производственных мощностей.

— Понятно, что производства лучше перевести на более современную площадку, где их будет проще содержать, — говорит Марков. — Что касается жилищного строительства, то все будет зависеть от проектировщика и застройщика, которые будут диктовать классность проекта, а значит — и стоимость квадратного метра. Теоретически в Новосибирске нормативы разрешают «посадить» на 1 га земли 25 тысяч кв. м жилья, но это будут «человейники». Когда мы строили дом в «Новых снегирях», то выбрали коэффициент 1,7, чтобы обеспечить жителей необходимыми парковками и зоной благоустройства. Рядом с территорией «Экрана» сейчас строит ЖК «Чкалов» ГК СМСС. Это жилье комфорт-класса.

Напомним, завод «Экран» расположен на улица Даргомыжского, в северо-восточной части Заельцовского района города Новосибирска. На территории предприятия сейчас создан индустриальный парк. Однако, «РАТМ Холдинг», в который входит «Экран», уже неоднократно озвучивал планы по созданию промышленного парка на территории ООО НПП «Сибэлектротерм». Кроме того, на рынке обсуждалась возможность переезда ключевого актива холдинга ООО «Сибстекло» за город. В том числе на территорию экотехнопарка, который сейчас создается в Красном Яру.

«Экран» — первый частный промпарк в Новосибирской области, включенный Реестр индустриальных парков и управляющих компаний Минпромторга России. По итогам 2021 года общий объем инвестиций резидентов в развитие производств на площадке браунфилда составил 1,63 млрд рублей, на 4 предприятиях-резидентах парка были созданы 1 234 рабочих места. Общая площадь земельных участков, объединенных в периметре индустриального парка «Экран», составляет 29 га, говорится на сайте компании.

Ранее редакция рассказывала о планах фабрики «Синар» по вынесению производства из центра города в пригород. В рамках комплексного развития территории из центральных районов города в перспективе планируется «выселить» все производственные предприятия.